Брэдли Купер флиртовал с Леди Гагой на вечеринке после церемонии «Оскар»



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Леди Гага и Брэдли Купер

Cупруга режиссера Ирина Шейк сидела с недовольным видом в сторонке весь вечер

Режиссер Брэдли Купер и певица Леди Гага спели на церемонии «Оскар» дуэтом песню «Shallow» — саунтрек к фильму «Звезда родилась». Это было так проникновенно, что многие сразу же посчитали, что между звездами не просто рабочие отношения.

Чуть позже Брэдли Купер вместе со своей супругой, русской моделью Ириной Шейк отправились на вечеринку. Туда же вскоре прибыла и певица. Практически весь вечер Купер и Леди Гага о чем-то оживлённо болтали. Они не могли оторвать друг от друга взгляд. При этом Ирина Шейк скромно сидела на диванчике и, как уверяют другие гости вечеринки, была очень недовольна поведением мужа.

Отметим, что Леди Гага собиралась выйти замуж за своего жениха Кристиана Карино. Однако незадолго до церемонии «Оскар» она неожиданно разорвала помолвку.



