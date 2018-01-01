Британский политик бросил возлюбленную из-за ее отношения к Меган Маркл

После того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в середине декабря 2017 года, пара не перестает принимать поздравления

Однако не все довольны союзом и, особенно, тем, что женой принца станет не британка. Но если большинство людей могут поделиться со близкими своими взглядами безнаказанно, то девушка известного британского политика из-за негатива в адрес Меган осталось одна. [READ_MORE] В Сеть попали скриншоты переписки



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После того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в середине декабря 2017 года, пара не перестает принимать поздравления

Однако не все довольны союзом и, особенно, тем, что женой принца станет не британка. Но если большинство людей могут поделиться со близкими своими взглядами безнаказанно, то девушка известного британского политика из-за негатива в адрес Меган осталось одна.

В Сеть попали скриншоты переписки 25-летней Джо Марни — возлюбленной члена Партии независимости Соединенного Королевства, 50-летнего Генри Болтона. В Facebook- сообщениях Марни пишет одному из своих друзей, что считает Меган Маркл «никчемной актрисой с маленьким мозгом, о которой никто ничего не слышал», а также называет всех темнокожих людей «страшными» и сообщает, что Меган «испортит чистокровную британскую семью», а «Британия — не Африка».

Когда в ответ друг называет Джо расистской, она ничуть не обижается. «И что? Нежелание, чтобы другие расы и культуры смешивались с твоей не означает, что мне не нравится их раса. Я просто не хочу, чтобы их культура переплеталась с моей», — пишет девушка, добавляя, что ей «не нравится темнокожая американка Меган — не хватает нам теперь только темнокожего короля и премьер-министра мусульманина».

После того, как переписка стала достоянием общественности, Марни сразу лишилась места в Партии, кроме того, коллеги Генри Болтона заявили, что он должен либо оставить свой пост, либо оставить свою девушку. После чего, Генри бросил Джо, рассказав об этом в телешоу Good Morning Britain.

«Эти сообщения были написаны некоторое время назад, и Джо не думала, что они когда-либо станут достоянием общественности. Некоторые сообщения кажутся вырванными из контекста, но сам тон выражений — ужасен. Это ужасные слова, я не пытаюсь их оправдать, я их не поддерживаю и не согласен с ними. Я лишь хочу донести мысль, что это частная переписка в Facebook между двумя людьми. На тот момент, когда были написаны эти сообщения, мы встречались четыре дня. И конечно, я ничего об этом не знал и не мог знать. Я шокирован этим. Но спустя четыре дня ты еще очень плохо знаешь человека.

Джо, конечно, будет отстранена от участия в партии. Ее поведение противоречит нашей конституции, это расизм в любом случае. Прошлой ночью мы завершили свои романтические отношения. Между нами состоялся разговор, его подробности я раскрывать не стану, могу лишь сказать, что он был долгим и непростым для каждого из нас.

В отставку я уходить, конечно, не собираюсь. Многие люди меня поддерживают, но я знаю, есть группа людей, которая ищет любую возможность раскритиковать или атаковать меня. И они воспользовались неопытностью молодой девушки и разрушили ей жизнь. Эти люди использовали ее, чтобы навредить мне. Я, хотя и расстался с ней, оказываю поддержку ее семье в этот непростой период. Если люди хотят разобраться со мной, пусть делают это открыто», — рассказал политик.

Судя по всему, расставание было не простым: хотя Генри и Джо официально встречались всего около двух месяцев, по слухам, ради девушки Болтон оставил свою третью жену и двоих детей.

Напомним, что это не первый подобный скандал связанный с происхождением Меган Маркл. Ранее, известный режиссёр отпустил расистскую шутку в адрес невесты принца Гарри.

Джерело: graziamagazine.ru