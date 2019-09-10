Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына



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Бритни Спирс

37-летняя певица освободилась от тотального контроля отца после скандальной истории

67-летний Джейми Спирс сложил с себя полномочия официального опекуна певицы, которым являлся с 2008 года, когда звезду признали невменяемой. По словам мужчины, это было связано с ее проблемами со здоровьем.

Однако на деле решение Джейми связано с заявлением в полицию, которое на него подал бывший муж дочери Кевин Федерлайн. Рэпер заявил, что 24 августа Джейми избил их с Бритни 13-летнего сына.

«Был физический контакт, который заставил Шона испугаться и расстроиться». – говорит источник в окружении семейства.