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    Шоу-биз

    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс

    37-летняя певица освободилась от тотального контроля отца после скандальной истории

    67-летний Джейми Спирс сложил с себя полномочия официального опекуна певицы, которым являлся с 2008 года, когда звезду признали невменяемой. По словам мужчины, это было связано с ее проблемами со здоровьем.

     Однако на деле решение Джейми связано с заявлением в полицию, которое на него подал бывший муж дочери Кевин Федерлайн. Рэпер заявил, что 24 августа Джейми избил их с Бритни 13-летнего сына.

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    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына
    Бритни Спирс избавилась от опеки отца после того, как тот избил ее сына

    «Был физический контакт, который заставил Шона испугаться и расстроиться». – говорит источник в окружении семейства.

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