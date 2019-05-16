Бритни Спирс не вернется на сцену из-за болезни – продюсер певицы



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Еще в феврале популярная американская артистка отказалась от собственного шоу в Лас-Вегасе

Пока родные Бритни Спирс выясняют, кто будет ответственным за ее лечение, самой 37-летней певице не до семейных дрязг. Болезнь зашла так далеко, что может окончательно разрушить ее карьеру.

Давний продюсер звезды Ларри Рудольф считает, что Бритни рискует никогда не вернуться на сцену. Более того, он уверен: так будет лучше для нее.

Еще в феврале Спирс отказалась от собственного шоу в Лас-Вегасе. Оно было приостановлено. «Как человек, имеющий непосредственное отношение к ее карьере, и берущий во внимание слова специалистов, занимающихся ее здоровьем, я делаю вывод, что ей не стоит приезжать в Веегас. В ближайшем будущем и, вероятно, никогда», - заявил Рудольф изданию TMZ.