Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

Певица пожаловалась, что снова начала набирать килограммы

После выхода из психиатрической клиники в апреле этого года Бритни Спирс решила всерьез заняться своей физической формой. Так, недавно 37-летняя певица призналась, что ей очень непросто похудеть.

Звезда откровенно рассказала фанатам, что даже сбросить полтора килограмма она может только с помощью упорных физических тренировок.

37-летняя Спирс продолжает войну с лишним весом. Так, накануне она сообщила, что снова набрала килограмм, и теперь певица опять вернулась в спортзал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 26 Июл 2019 в 5:06 PDT

В этот раз икона нулевых решила поделиться с подписчиками в соцсети Instagram эффективными упражнениями для потери веса.