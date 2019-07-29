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    Шоу-биз

    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс

    Певица пожаловалась, что снова начала набирать килограммы

    После выхода из психиатрической клиники в апреле этого года Бритни Спирс решила всерьез заняться своей физической формой. Так, недавно 37-летняя певица призналась, что ей очень непросто похудеть.

    Звезда откровенно рассказала фанатам, что даже сбросить полтора килограмма она может только с помощью упорных физических тренировок.

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    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)
    Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса (видео)

    37-летняя Спирс продолжает войну с лишним весом. Так, накануне она сообщила, что снова набрала килограмм, и теперь певица опять вернулась в спортзал.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    В этот раз икона нулевых решила поделиться с подписчиками в соцсети Instagram эффективными упражнениями для потери веса.

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    певица
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