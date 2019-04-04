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    Шоу-биз

    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс

    В клинике певица проведет месяц

    37-летняя поп-певица Бритни Спирс, чья жизнь, казалось, совсем разрушена из-за проблем с наркотиками. Но несколько лет назад звезда смогла взять себя в руки и побороть пагубную зависимость. Она продолжает воспитывать своих детей и неплохо зарабатывает.

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    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу
    Бритни Спирс положили в психиатрическую больницу

    Однако, в январе этого года стало известно, что отец певицы, который, как сообщал портал Тeleprogramma.pro, по решению суда контролирует жизнь дочери, попал в больницу. Бритни стала ухаживать за ним, и далось это звезде очень нелегко. В первую очередь - психологически.

    По информации издания TMZ, звезда уже примерно неделю находится в психиатрической клинике и проведет в этом учреждении в общей сложности месяц. Причиной обращения к специалистам как раз и стало плохое самочувствие отца. Он перенес уже две операции на кишечнике, а после второй начались осложнения. Из-за этого артистке пришлось отменить свой концертный тур.

     

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