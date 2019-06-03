Бритни Спирс призналась, что бывший муж насильно забрал у нее детей



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Бритни Спирс

Певица рассказала, как Кевин заставил ее подать на развод

У 37-летней Бритни Спирс наступили непростые времена. После выхода из психиатрической клиники стало известно, что бывший муж насильно забрал у нее детей.

В браке с Кевином Федерлайном у поп-принцессы родилось двое сыновей. Сейчас Шону 13 лет, а Джейдену – 12. Дети звезды живут вместе с ее бывшим мужем.

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал открытое письмо блондинки, которое она написала в период между 2009 и 2010 годами. Бритни призналась, что муж устроил против нее целую кампанию, чтобы выставить ее сумасшедшей.

Певица рассказала, как Кевин заставил ее подать на развод. После этого он забрал сыновей, запретив ей видеться с ними. Бритни заверила, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше и не нуждается в опеке, которую по‑прежнему над ней осуществляет ее отец.