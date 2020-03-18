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    Шоу-биз

    Юлия Санина и Меловин устроят онлайн-концерты

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    Юлия Санина и Меловин устроят онлайн-концерты
    Украинские звезды радуют поклонников домашними концертами

    Звезды сообщили, что проведут онлайн-концерты, которые сможет услышать каждый желающий

    Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и эпатажный певец Меловин пытаются украсить серые будни карантина и будут проводить концерты в прямом эфире. Об этом артисты сообщили на своих страницах в Instagram. 

    Послушать любимых исполнителей сможет каждый желающий, а также есть возможность предложить кумиру песню, которая должна была бы прозвучать на онлайн-выступлении.

    Звезды украинского шоу-бизнеса всеми силами пытаются разогнать панику, которая есть вокруг темы о коронавирусе, и подарить людям радость. 

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    Юлия Санина и Меловин устроят онлайн-концерты
    Юлия Санина и Меловин устроят онлайн-концерты
    Юлия Санина и Меловин устроят онлайн-концерты

    Юлия Санина заявила, что в такое сложное время будет делать то, что умеет лучше всего.

    «Я музыкант. В такое странное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна – петь для вас», – написала знаменитость.

    Также она пригласила своих коллег – Тину Кароль и Джамалу присоединиться к флешмобу и отвлечь людей от тяжелых мыслей.

    К такой инициативе также присоединился Меловин. Артист передал эстафету группам Kazka и Maruv.


    знаменитости артист Maruv Instagram Kazka
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