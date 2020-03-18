Юлия Санина и Меловин устроят онлайн-концерты



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Украинские звезды радуют поклонников домашними концертами

Звезды сообщили, что проведут онлайн-концерты, которые сможет услышать каждый желающий

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и эпатажный певец Меловин пытаются украсить серые будни карантина и будут проводить концерты в прямом эфире. Об этом артисты сообщили на своих страницах в Instagram.

Послушать любимых исполнителей сможет каждый желающий, а также есть возможность предложить кумиру песню, которая должна была бы прозвучать на онлайн-выступлении.

Звезды украинского шоу-бизнеса всеми силами пытаются разогнать панику, которая есть вокруг темы о коронавирусе, и подарить людям радость.

Юлия Санина заявила, что в такое сложное время будет делать то, что умеет лучше всего.

«Я музыкант. В такое странное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна – петь для вас», – написала знаменитость.

Также она пригласила своих коллег – Тину Кароль и Джамалу присоединиться к флешмобу и отвлечь людей от тяжелых мыслей.

К такой инициативе также присоединился Меловин. Артист передал эстафету группам Kazka и Maruv.