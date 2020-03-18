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    Шоу-биз

    Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета

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    <p>60-летний Шон Бин поскандалил с 33-летней Эшли Мур на борту лайнера</p> <div></div> - Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета

    60-летний Шон Бин поскандалил с 33-летней Эшли Мур на борту лайнера

    Во время ссоры актер запустил в супругу бокал.

    Звездная супружеская пара - Шон Бин и Эшли Мур - летели в первом классе самолета из Ванкувера  в Лондон.

    «Шон и его жена пили вино с того момента, как поднялись на борт», — рассказал один из пассажиров лайнера изданию The Sun. По его словам, актер в потрепанных спортивных штанах выглядел ужасно. После нескольких часов активных возлияний между влюбленными разгорелась ссора. Свидетелями сцены, недостойной Неда Старка, стали многие пассажиры.

     «Они были очень пьяны и в приподнятом настроении, но внезапно все пошло наперекосяк. Примерно в середине полета они начали спорить. Было слышно, как они кричат. Это становилось очень неудобно», — продолжил мужчина.

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    Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета
    Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета
    Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета
    Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета
    Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета
    Актер из «Игры престолов» с женой устроили пьяный дебош на борту самолета

    Ссора обострилась, когда Эшли вдруг протянула руку и вылила свой полный большой бокал белого вина на колени мужа. «Она рассмеялась, и он сорвался. Это заставило Шона вскочить и закричать. В этот момент он в ярости швырнул в нее свой бокал», — заявил очевидец.

    В семейный конфликт вмешались бортпроводники. Они постарались успокоить актера и его расстроенную жену. Ей принесли лед в пакете.

    После перелета сотрудники авиакомпании встретили супругов в VIP-зоне. Шон и Эшли успокоились и вели себя вполне цивилизованно. Дебош на борту сошел с рук известному пассажиру. «Трудно спорить со знаменитостью из списка A-list», — заметил свидетель. Источники в авиакомпании заявили: супруги были счастливы, что из-за инцидента не стали вызывать полицию.

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