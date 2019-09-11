Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears/

Звезда похвасталась стройной фигурой

37-летняя Бритни эффектно позировала на бортике бассейна, демонстрируя стройное спортивное тело. Звезда в крошечном желтом бикини лежала на бортике бассейна, из которого открывался живописный вид на красоты природы. Обладательница премии «Грэмми» приняла несколько эффектных поз. Поклонники отметили плоский живот, стройные ноги и накаченную попу певицы.

Напомним, после выхода из реабилитационной клиники Спирс вернулась к регулярным занятиям спортом. В этом плане прекрасным мотиватором для нее выступает 25-летний бойфренд Сэм Асгари. Модель и бодибилдер находится в прекрасной форме. Бритни часто публикует совместные снимки с симпатичным иранцем.