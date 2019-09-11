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    Шоу-биз

    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна

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    <p>Бритни Спирс</p> <p>Фото: instagram.com/britneyspears/</p> - Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна

    Бритни Спирс

    Фото: instagram.com/britneyspears/

    Звезда похвасталась стройной фигурой

    37-летняя Бритни эффектно позировала на бортике бассейна, демонстрируя стройное спортивное тело. Звезда в крошечном желтом бикини лежала на бортике бассейна, из которого открывался живописный вид на красоты природы. Обладательница премии «Грэмми» приняла несколько эффектных поз. Поклонники отметили плоский живот, стройные ноги и накаченную попу певицы.

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    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Бритни Спирс в откровенном микробикини соблазнительно разлеглась у басейна
    Фото: instagram.com/britneyspears/

    Напомним, после выхода из реабилитационной клиники Спирс вернулась к регулярным занятиям спортом. В этом плане прекрасным мотиватором для нее выступает 25-летний бойфренд Сэм Асгари. Модель и бодибилдер находится в прекрасной форме. Бритни часто публикует совместные снимки с симпатичным иранцем.

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