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    Шоу-биз

    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс

    В начале лета американская поп-певица вышла из рехаба

    37-летняя Бритни Спирс показала, как она занимается йогой. Для тренировки Бритни выбрала откровенный наряд.

    Спирс опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный в студии йоги во время отпуска в Мауи. Певица сделала селфи в большом зеркале и запечатлела себя сидящей на полу с широко разведенными ногами. Для занятий Бритни выбрала весьма странный наряд: белый кроп-топ с рюшами, черные трусики и белые чулки.

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    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой
    Бритни Спирс в трусах и белых чулках похвасталась растяжкой

    «Я нашла эту восхитительную простую студию йоги в Мауи… Сначала я пыталась заниматься йогой, однако первые 20 минут просто танцевала. Свою тренировку закончила растяжкой, шпагатом и асанами», – рассказала под фото певица, – Большую часть года я занимаюсь горячей йогой – именно ее я выбрала и сегодня. Однако больше всего я люблю кардио и танцы».

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    певица селфи
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