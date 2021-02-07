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    Шоу-биз

    «Будто вам просто передернули»: Тарантино рассказал о впечатлениях от «Джокера»

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    «Будто вам просто передернули»: Тарантино рассказал о впечатлениях от «Джокера»

    Постановщику не понравилось, что «Джокер» слишком похож на фильм «Таксист» Мартина Скорсезе

    Режиссер Квентин Тарантино поделился своими впечатлениями от просмотра нашумевшего «Джокера». Постановщик обсудил картину с Эдгаром Райтом на подкасте издания Empire. Среди прочего Тарантино отметил, что триумфальный для Хоакина Феникса фильм стоит смотреть только на большом экране в кинотеатре — иначе атмосфера и напряжение попросту рассыпаются.

    «Если вы смотрели этот фильм в самолете, на стриминге или на DVD, то вы, *** (блин), не видели фильм. Вместо отличного секса вам просто передернули. Вам просто передернули вместо секса втроем», - признался режиссер.

    Кроме того, Квентину не понравилось, что «Джокер» слишком похож на фильм «Таксист» Мартина Скорсезе. По его словам, в современном кино стало слишком много фильмов, которые практически покадрово отсылают к классике.

     «И это в таком мире мы сейчас живем? Берешь отличный фильм из 1970-х и переделываешь его, словно какой-то артефакт поп-культуры? «Таксист» — в виде «Джокера», «Апокалипсис сегодня» — в виде «К звездам»».

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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