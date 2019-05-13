Букмекеры назвали трех фаворитов «Евровидения-2019»



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В Тель-Авиве 12 мая состоялось открытие конкурса

Поздним вечером 12 мая в Израиле открылось «Евровидение». Церемония лишь обозначила официальное начало конкурса: репетиции идут уже больше недели, а полуфиналы состоятся 14 и 16 мая. Поэтому мероприятие носило чисто светский характер.

Участники из 41-й страны прошли по оранжевой дорожке в центре Тель-Авива, по обе стороны которой их ждали фанаты.

Также, накануне, состоялось официальное открытие «Деревни Евровидения» в парке Чарльза Клора. На шести гектарах разместилась официальная фан-зона с четырьмя огромными экранами, на которых зрители смогут смотреть выступления артистов, а также стометровый бар и 85 гастрономических палаток.

Ну а пока организаторы конкурса готовятся к прямому эфиру первого полуфинала и проводят последние совещания, букмекеры назвали потенциальных победителей международного песенного конкурса.

Победителем Евровидения в Израиле, по прогнозам букмекеров, которые приводит Eurovisionworld.com, станет певец от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Вероятность его победы оценивается в 21%.

Второе место на пьедестале пророчат Джону Лундвику из Швеции, который исполнит Too Late for Love, вероятность его победы составляет 15%.

На третьем месте - Билал Ассани из Франции с песней Roi. Ее коэффициент - 12%

Напомним, в этом году Украина не будет принимать участие в конкурсе.

Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица Maruv, которой «Суспільне», как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украині на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров Maruv отказалась подписывать договор.

Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.