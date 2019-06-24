Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
Катя Бужинская
Певица поделилась фотографиями с отдыха.
Популярная украинская певица Екатерина Бужинская порадовала фанатов снимками в купальнике.
На своей странице Instagram заслуженная артистка Украины разместила снимки, сделанные на отдыхе.
На фотографиях Екатерина позирует в розовом купальнике с бахромой на пляже под листьями пальмы. Несмотря на то, что звезда имеет троих детей, она демонстрирует хорошую фигуру и стройные ноги.
«Ведь лето. Вот и я тоже в купальничке», - прокомментировала снимки Екатерина.
Снимки в бикини не оставили равнодушными и поклонников певицы, которые засыпали ее комплиментами.