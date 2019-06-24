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    Шоу-биз

    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини

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    Катя Бужинская - Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Катя Бужинская

    Певица поделилась фотографиями с отдыха.

    Популярная украинская певица Екатерина Бужинская порадовала фанатов снимками в купальнике.

    На своей странице Instagram заслуженная артистка Украины разместила снимки, сделанные на отдыхе.

    На фотографиях Екатерина позирует в розовом купальнике с бахромой на пляже под листьями пальмы. Несмотря на то, что звезда имеет троих детей, она демонстрирует хорошую фигуру и стройные ноги.

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    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини
    Бужинская показала пышные прелести в розовом бикини

    «Ведь лето. Вот и я тоже в купальничке», - прокомментировала снимки Екатерина.

    Снимки в бикини не оставили равнодушными и поклонников певицы, которые засыпали ее комплиментами.

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