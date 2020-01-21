Бужинская в купальнике похвасталась пышной грудью и упругими ягодицами



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Звезда порассуждала о сексуальности Фото: instagram.com/buzhynska/

Артистка заинтриговала поклонников пикантными фото

Украинская поп-певица Екатерина Бужинская побаловала поклонников свежей порцией провокационных фотографий. На своей странице в Инстаграме артистка разместила серию снимков, на которых предстает в белом купальнике и малиновом шляпке с широкими полями. Екатерина игриво выставила ножку и продемонстрировала подписчикам ягодицы.

«А что для вас значит сексуальность? Для меня внутренняя сексуальность - и есть харизма женщины. Именно она привлекает и притягивает. Это такое «внутреннее сияние», уникальность, аура,» вкусности». Это любовь к своим особенностям, а не желание подгонять себя под стандарты», - подписала фото звезда.