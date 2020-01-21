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    Шоу-биз

    Бужинская в купальнике похвасталась пышной грудью и упругими ягодицами

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    <p>Звезда порассуждала о сексуальности</p> <div></div> - Бужинская в купальнике похвасталась пышной грудью и упругими ягодицами

    Звезда порассуждала о сексуальности

    Фото: instagram.com/buzhynska/

    Артистка заинтриговала поклонников пикантными фото

    Украинская поп-певица Екатерина Бужинская побаловала поклонников свежей порцией провокационных фотографий. На своей странице в Инстаграме артистка разместила серию снимков, на которых предстает в белом купальнике и малиновом шляпке с широкими полями. Екатерина игриво выставила ножку и продемонстрировала подписчикам ягодицы.

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    Бужинская в купальнике похвасталась пышной грудью и упругими ягодицами
    Бужинская в купальнике похвасталась пышной грудью и упругими ягодицами
    Бужинская в купальнике похвасталась пышной грудью и упругими ягодицами
    Бужинская в купальнике похвасталась пышной грудью и упругими ягодицами
    Фото: instagram.com/buzhynska/

    «А что для вас значит сексуальность? Для меня внутренняя сексуальность - и есть харизма женщины. Именно она привлекает и притягивает. Это такое «внутреннее сияние», уникальность, аура,» вкусности». Это любовь к своим особенностям, а не желание подгонять себя под стандарты», - подписала фото звезда.

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