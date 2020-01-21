Настя Каменских восхитила сеть мокрым телом в сексуальном бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда похвасталась фигурой в Мексике

Поп-звезда показала пикантные кадры, сделанные на пляже

32-летняя Настя Каменских поделилась интересными моментами своего отдыха, опубликовав откровенный кадр. Знойная брюнетка позировала в сексуальном черном купальнике под пальмами. Бикини эффектно сидело на роскошной фигуре своей обладательницы.

Каменских запечатлена сразу после купания - на ее теле заметны капли. Настя распустила длинные волнистые волосы, мокрые от воды, и отказалась от макияжа. Она приняла выгодную позу и томно посмотрела в камеру. «Спокойствие, умиротворение и уединение», - отметила секс-бомба.