Зеленский был замечен во время покупки конструктора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президента Украины заметили в одном из магазинов сети Planet Toys

Селфи с главой государства 20 января опубликовала пользователь Instagram Дарья Линдина.

«Не смотрите на уставшую меня, тут главный @zelenskiy_official», - подписала женщина фото.

В комментариях девушка уточнила, что главу государства сопровождал всего один охранник: «Оба милые, что охранник, что президент».

Зеленский приобрел конструктор из серии Lego Mindstorms, который, согласно данным на сайте этой сети, стоит 9 тыс. грн.

Скорее всего, это подарок сыну президента, которому как раз 21 января исполняется семь лет.