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    Зеленский был замечен во время покупки конструктора

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    Зеленский был замечен во время покупки конструктора

    Президента Украины заметили в одном из магазинов сети Planet Toys

    Селфи с главой государства 20 января опубликовала пользователь Instagram Дарья Линдина.

    «Не смотрите на уставшую меня, тут главный @zelenskiy_official», - подписала женщина фото.

    В комментариях девушка уточнила, что главу государства сопровождал всего один охранник: «Оба милые, что охранник, что президент».

    Зеленский приобрел конструктор из серии Lego Mindstorms, который, согласно данным на сайте этой сети, стоит 9 тыс. грн.

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    instagram.com/lyndosik
    instagram.com/lyndosik

    Скорее всего, это подарок сыну президента, которому как раз 21 января исполняется семь лет.

    знаменитости фотография президент селфи Instagram время
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