Бужинская в откровенном наряде рассказала о фатальной любви (фото)



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Эмоциональный трек «Танго - Femme Fatale» о любви, которая окрыляет и которая убивает

По словам артистки, в ее жизни была такая любовь, когда она была на грани и готова была потерять себя ради желанного мужчины

Премьеру песни «Танго - Femme Fatale» популярная украинская певица Екатерина Бужинская решила подкрепить специальной фотосессией, которая ознаменовывает скорый приход весны и новых ярких эмоций. Поклонники артистки уже видели ее во многих неожиданных образах, но мало кто ожидал, что платиновая блондинка Катерина предстанет в образе рыжеволосой соблазнительницы.

«В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в ином образе. Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность других увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний облик часто предопределяет некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой знойной песни», - комментирует премьеру «Танго - Femme Fatale» Екатерина Бужинская.

После выхода этой фотосессии певица в очередной раз закрепила за собой статус "femme fatale" украинской сцены. А песня авторства Елены Безикович лишь подтверждает, что "американские" горки в отношениях мужчины и женщины это неотъемлемый атрибут любви. По словам певица Катерины Бужинской, все зависит от того, как относиться к таким граням этого великого чувства. Как признается артистка, в ее жизни была такая любовь, когда она была на грани и готова была потерять себя ради желанного мужчины, но все же вовремя поняла, что нужно держать баланс и не растворяться в другом без остатка. Поэтому новую пылкую композицию звезды смело можно считать исповедью раскаленной души.