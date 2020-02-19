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    Монатик появился на красной дорожке Brit Awards-2020

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    Монатик появился на красной дорожке Brit Awards-2020
    instagram.com/monatik_official

    Певец стал единственным представителем отечественного шоу-бизнеса, который попал на шоу в 2020 году

    В Лондоне прошло знаковое светское событие – награждение премиями лучших британских артистов. Церемония British Awards 2020, по традиции, прошла на стадионе О2.

    Певец стал единственным представителем отечественного шоу-бизнеса, который попал на шоу в 2020 году. Кроме Монатика, на красной дорожке можно было увидеть мировых топовых артистов - Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группа Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд.

    Для этого особого мероприятия Монатик выбрал пиджак от популярного бренда Stella McCartney, укороченные брюки и блейзер. Монохромный черный образ украинский певец дополнил оригинальной шляпой Alexander Wang и ботинками Balenciaga.

    «Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия Brit Awards-2020. Признаюсь честно: наши украинские премии, хотя и такие молодые по сравнению с сороковых Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Самое поразительное отношение гостей, зрителей – они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути», – поделился впечатлениями Монатик.

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    Монатик появился на красной дорожке Brit Awards-2020
    Монатик появился на красной дорожке Brit Awards-2020
    Монатик появился на красной дорожке Brit Awards-2020

    Не забыл в этот вечер Монатик и о человеке, который поддерживает его на протяжении всей вокальной карьеры – жене Ирине Демичевой. Именно с ней артист красовался на красной дорожке British Awards 2020. Знаменитая украинская красавица решила также выделиться среди звездных гостей, выбрав костюм от отечественного дизайнера Ивана Фролова.

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