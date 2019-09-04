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    Шоу-биз

    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда

    • Розсилка
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда

    Церемония была организована с королевским размахом.

    32-летняя Элли Голдинг в прошедшие выходные сыграла роскошную свадьбу. Избранником певицы стал арт-дилер, 27-летний Гаспар Джоплинг. Пара встречалась больше двух лет. Венчание состоялось в Йоркском соборе в графстве Йоркшир. Жених и невеста пригласили на церемонию Кэти Перри и Орландо Блума, а также родственниц Ее Величества – принцессы Беатрис и Кейт.

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    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда
    Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда

    Артистка для свадьбы выбрала четыре наряда. Для церемонии венчания Элли выбрала платье от модного бренда Chloe. Шелковый наряд был вручную расшит бисерными белыми розами – символами Йоркшира. Декоративное украшение платья заняло 640 часов. Звездная невеста уделила внимание каждой детали. Так, на ее фате были вышиты инициалы жениха и невесты.

    В 2014 году пресса часто обсуждала роман Голдинг с принцем Гарри. Молодые люди были давно знакомы, их часто видели вместе. Сами они никогда свои отношения публично не комментировали. Но Элли была в числе гостей на свадьбе наследника британского престола с Меган Маркл.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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