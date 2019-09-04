Бывшая любовница принца Гарри во время свадьбы сменила четыре наряда



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Церемония была организована с королевским размахом.

32-летняя Элли Голдинг в прошедшие выходные сыграла роскошную свадьбу. Избранником певицы стал арт-дилер, 27-летний Гаспар Джоплинг. Пара встречалась больше двух лет. Венчание состоялось в Йоркском соборе в графстве Йоркшир. Жених и невеста пригласили на церемонию Кэти Перри и Орландо Блума, а также родственниц Ее Величества – принцессы Беатрис и Кейт.

Артистка для свадьбы выбрала четыре наряда. Для церемонии венчания Элли выбрала платье от модного бренда Chloe. Шелковый наряд был вручную расшит бисерными белыми розами – символами Йоркшира. Декоративное украшение платья заняло 640 часов. Звездная невеста уделила внимание каждой детали. Так, на ее фате были вышиты инициалы жениха и невесты.

В 2014 году пресса часто обсуждала роман Голдинг с принцем Гарри. Молодые люди были давно знакомы, их часто видели вместе. Сами они никогда свои отношения публично не комментировали. Но Элли была в числе гостей на свадьбе наследника британского престола с Меган Маркл.

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