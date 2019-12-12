Бывшая Владимира Кличко вернулась в соцсети после череды скандалов



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Хайден Панеттьери вернулась в соцсети

Этот год оказался для девушки непростым

Америкаснкая актриса Хайден Панеттьери вернулась в Twitter после 10 месяцев затишья в социальных сетях. Актриса продемонстрировала поклонникам свою новую прическу и собрала сотни восторженных комментариев.

Долгожданное возвращение Хайден произошло 11 декабря. В своем Twitter она поделилась с подписчиками новостью о кардинальной смене имиджа. Панеттьери опубликовала снимок своей новой короткой стрижки.

«Моя внутренняя Кирби», – написала она, сославшись на ее героиню из фильма «Крик 4». Также актриса поблагодарила своего стилиста Леонарда Загами, который помог ей в преображении. По его словам, Хайден захотелось перемен, и именно поэтому она решила отстричь свои локоны.

Этот год оказался для Хайден непростым. Бывшая возлюбленная Владимира Кличко обвинила своего бойфренда Брайана Хикерсона в домашнем насилии. Он отказывался признать свою вину, но судья вынес решение, согласно которому Брайан должен был держаться от нее на расстоянии 90 метров.

Напомним, история любви Панеттьери и Кличко была бурной: украинский боксер и американская звездочка познакомились на светском мероприятии в 2009 году. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, но ее развитию мешало одно обстоятельство: Владимир в то время жил и работал в Германии, а Хайден – в Лос-Анджелесе. В мае 2011 года пара рассталась – по словам Владимира, он «нежно любил Хайден, но отношения на расстоянии поддерживать слишком тяжело».

Но затем в январе 2013 года влюбленные снова возобновили отношения. Пара объявила о помолвке, Хайден прилетала к жениху в Киев, чтобы поддержать его на Майдане. Хайден даже фотографировалась для Владимира в вышиванке - так она поздравляла его с Днем влюбленных. Актриса рассказывала, что они планировали пожениться в День независимости Украины, 24 августа. Как вдруг выяснилось, что невеста беременна – а идти под венец с животом она категорически отказывалась, потому что «не хотела выглядеть толстой на свадебных снимках».

Дочь пары появилась на свет 9 января 2014 года. Девочка получила интернациональное имя Кайя-Евдокия. Кличко переселился в Лос-Анджелес, и у них начались счастливые родительские будни. Верней, счастливые они были скорее для папы. Хайден же впала в жесткую послеродовую депрессию – она никак не могла смириться с тем, что сильно поправилась после родов. Ситуация дошла до того, что Панеттьери пришлось лечь в клинику, чтобы вылечиться от нервного срыва. Все это время с малышкой актрисе помогала мама Владимира Кличко.