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    Шоу-биз

    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман

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    Ани Лорак с&nbsp;Муратом Налчаджиоглу - Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман
    Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

    Турецкий бизнесмен опубликовал в соцсети видео с неизвестной девушкой

    Когда мужа Ани Лорак уличили в изменах певице, многие поклонники надеялись, что супругам удастся сохранить семью. Но этого не произошло: суд в Киеве развел артистку с Муратом Налчаджиоглу.

    Сама Лорак призналась, что после развода у нее началась новая жизнь и новая любовь. Судя по всему, времени даром не теряет и ее бывший супруг. Турецкий бизнесмен опубликовал в Instagram видео, в котором намекнул на роман с другой девушкой.

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    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман
    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман
    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман
    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман
    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман
    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман
    Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман

    На кадрах, появившихся в «сториз» Мурата, он отдыхает с неизвестной красоткой в ночном клубе. Девушка с улыбкой позирует на камеру, стоя рядом с Налчаджиоглу, а затем целует его в щеку.

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    Ани Лорак
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