Бывший муж Ани Лорак закрутил новый роман



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Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

Турецкий бизнесмен опубликовал в соцсети видео с неизвестной девушкой

Когда мужа Ани Лорак уличили в изменах певице, многие поклонники надеялись, что супругам удастся сохранить семью. Но этого не произошло: суд в Киеве развел артистку с Муратом Налчаджиоглу.

Сама Лорак призналась, что после развода у нее началась новая жизнь и новая любовь. Судя по всему, времени даром не теряет и ее бывший супруг. Турецкий бизнесмен опубликовал в Instagram видео, в котором намекнул на роман с другой девушкой.

На кадрах, появившихся в «сториз» Мурата, он отдыхает с неизвестной красоткой в ночном клубе. Девушка с улыбкой позирует на камеру, стоя рядом с Налчаджиоглу, а затем целует его в щеку.