Бывший муж Ким Кардашьян откровенно рассказал о жизни с реалити-звездой



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Крис Хамфрис

Роман баскетболиста и Ким Кардашьян начался в 2010 году

34-летний баскетболист Крис Хамфрис объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом игрок НБА сам сообщил фанатам в посте на сайте The Players Tribune. Он опубликовал эмоциональное эссе, в котором рассказал, что для него значила игра в баскетбол и как брак с телезвездой изменил его жизнь. Спортсмен с сожалением констатировал, что после романа с известной девушкой люди запомнили его как парня из телевизора, а не игрока НБА.

Роман Криса Хамфриса и Ким Кардашьян начался в 2010 году, а 20 августа 2011-го влюбленные поженились. Однако уже в октябре, через 72 дня после свадьбы, Ким подала документы на развод с Крисом. На окончательное оформление развода у них ушло почти два года.

«Я встретил девушку, которая оказалась очень известной, и женился. Проклятье… Мне следовало знать, во что ввязываюсь. Был очень наивен и не понимал, насколько сильно изменится моя жизнь. Одна вещь беспокоит меня до сих пор - мнение некоторых людей, которые считают, что мой брак был фиктивным. В мире много фейков, но наши отношения были настоящими на 100 процентов. Когда стало ясно, что ничего не выйдет… Что я могу сказать? Это ужасно. Нелегко переживать что-то подобное с друзьями, семьей, но когда на тебя смотрит весь мир - это совсем другой уровень. Это было жестоко», – вспомнил свой разрыв со звездой реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хамфрис.

Крис признался, что никогда не хотел славы бывшего мужа Ким и всегда мечтал лишь о том, чтобы запомниться хорошей игрой с мячом. Однако его стали узнавать на улице и во всех общественных местах не потому, что он играет в баскетбол.