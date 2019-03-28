Бывший муж Ким Кардашьян заявил, что люди ненавидели его из-за реалити-звезды



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Крис Хамфрис и Ким Кардашьян

Спортсмен надеется, что настоящие поклонники запомнят его как «парня из Миннесоты, который любит баскетбол»

34-летний баскетболист Крис Хамфрис объявил о завершении карьеры. Спортсмен написал прощальное эссе, в котором немало внимания уделил бывшей жене - 38-летней Ким Кардашьян (Kim Kardashian).

Звезда реалити-шоу вышла замуж за баскетболиста в 2011 году, но их брак продлился всего два месяца. По словам Хамфриса, связь с Кардашьян изменила его жизнь в худшую сторону. Крис пожаловался, что его стали воспринимать не как профессионального игрока в баскетбол, а как парня из реалити и бывшего Ким.

«Мне следовало знать, во что ввязываюсь. Я был очень наивен и не понимал, насколько сильно изменится моя жизнь», - поделился спортсмен. При этом он признался, что их чувства были настоящими и он тяжело переживал развод.

Слава бывшего мужа Кардашьян преследовала Хамфриса долгое время. Баскетболист заявил, что всегда мечтал запомниться хорошей игрой с мячом, а не быть «тем парнем», на которого показывают пальцем в общественных местах.

«Я не знал, как с этим справиться… Невозможно подготовиться к тому, что к вам на каждом шагу подбегают, фотографируют, говорят всякое… Я не хотел выходить из дома. Чувствовал, что люди ненавидят меня и даже сами не знают почему», - вспомнил Крис.