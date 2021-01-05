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    Шоу-биз

    Киркоров признался, что его дом находится в Майами

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    Российский поп-певец Филипп Киркоров - Киркоров признался, что его дом находится в Майами
    Российский поп-певец Филипп Киркоров

    Здравствуй, дом, — заявил певец

    Российский поп-певец Филипп Киркоров показал свой двухэтажный особняк в американском Майами. В доме есть бассейн, сад, кинотеатр и небольшой автопарк. Видео заграничных владений он поделился в Instagram.

    Певец пояснил, что улетел в США отдыхать на новогодние праздники. «Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом», — сказал он на видео.

    На кадрах видно, что дом Киркорова украшает лестница с коваными перилами, а по стенам развешаны семейные портреты. В путешествие певец взял свою дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

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    Киркоров признался, что его дом находится в Майами
    Киркоров признался, что его дом находится в Майами
    Киркоров признался, что его дом находится в Майами

    Ранее домработница музыканта уволилась после 30 лет работы. Людмила Дороднова рассказывала, что певец на нее за что-то обиделся и отправил домой. При этом сам Киркоров утверждает, что не увольнял женщину, а отправил ее на пенсию, выдав приличное выходное пособие. «Она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются», — пояснил артист.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

    Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес дом
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