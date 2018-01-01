  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Cергей Бабкин прокомментировал свой дуэт с Френсисом Гойей на премии Yuna -2018

    Украинский артист исполнил на сцене композицию «Забери
    Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna.  Украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно пробовал свои силы в Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровиденние-2018», был номинирован в трех номинациях. Несмотря на то, что заветную
    • Сьогодні, 18:20
    • Розсилка
    Сергей Бабкин и&nbsp;Френсис Гойя
    Сергей Бабкин и Френсис Гойя

    Украинский артист исполнил на сцене композицию «Забери

    Как ранее сообщал Scotchвчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna

    Украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно пробовал свои силы в Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровиденние-2018», был номинирован в трех номинациях. Несмотря на то, что заветную статуэтку Бабкин так и не получил, его дуэт с легендарным  гитаристом-виртуозом Френсисом Гойей, стал одним из самых запоминающихся номеров этого вечера.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Cергей Бабкин прокомментировал свой дуэт с Френсисом Гойей на премии Yuna -2018
    Cергей Бабкин прокомментировал свой дуэт с Френсисом Гойей на премии Yuna -2018
    Cергей Бабкин прокомментировал свой дуэт с Френсисом Гойей на премии Yuna -2018
    Cергей Бабкин прокомментировал свой дуэт с Френсисом Гойей на премии Yuna -2018
    Cергей Бабкин прокомментировал свой дуэт с Френсисом Гойей на премии Yuna -2018

    «Вчера состоялась прекрасная и очень волнительная премия Yuna. Знакомство, выступление с легендарным Francis Goya и дружба, которая между нами завязалась, стали для меня событиями, о которых я мог только мечтать! Чудеса всегда наполняют нашу жизнь, цените их, оставайтесь верными себе», – написал Сергей Бабкин в соцсети.

    Читайте також
    Украинская музыка Сергей Бабкин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ