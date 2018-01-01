Cергей Бабкин прокомментировал свой дуэт с Френсисом Гойей на премии Yuna -2018

Украинский артист исполнил на сцене композицию «Забери

Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna. Украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно пробовал свои силы в Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровиденние-2018», был номинирован в трех номинациях. Несмотря на то, что заветную



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Сергей Бабкин и Френсис Гойя

Украинский артист исполнил на сцене композицию «Забери

Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna.

Украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно пробовал свои силы в Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровиденние-2018», был номинирован в трех номинациях. Несмотря на то, что заветную статуэтку Бабкин так и не получил, его дуэт с легендарным гитаристом-виртуозом Френсисом Гойей, стал одним из самых запоминающихся номеров этого вечера.

«Вчера состоялась прекрасная и очень волнительная премия Yuna. Знакомство, выступление с легендарным Francis Goya и дружба, которая между нами завязалась, стали для меня событиями, о которых я мог только мечтать! Чудеса всегда наполняют нашу жизнь, цените их, оставайтесь верными себе», – написал Сергей Бабкин в соцсети.