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    Шоу-биз

    Cестры Вачовски готовят перезапуск «Матрицы»

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    Cестры Вачовски готовят перезапуск «Матрицы»

    Первый фильм культовой трилогии вышел в 1999 году

    Сестры Лана и Лилли Вачовски будут работать над продолжением трилогии «Матрица». Об этом Yahoo Movies сообщил Чад Стахелски - режиссер серии фильмов о Джоне Уике (третья часть выходит на следующей неделе) и дублер Киану Ривза в оригинальной «Матрице».

    «Я необычайно рад, что Вачовски не просто делают «Матрицу», но развивают то, что мы все любили», - отметил режиссер. По его словам, Вачовски уже вовлечены в этот проект, и он готов бросить все свои дела, если им снова потребуется его помощь, и работать каскадером.

    На вопрос о том, будут ли сестры Вачовски режиссерами нового фильма, Стахелски затруднился с ответом. «Я не уверен в целом. Не уверен насчет Ланы», - сказал он.

    Официального подтверждения от студии Warner Bros., которая сняла оригинальную трилогию, пока не поступало. В марте 2017 года о перезагрузке «Матрицы» сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

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