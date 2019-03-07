«Человек паук» Эндрю Гарфилд бросил певицу Риту Ору



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Эндрю Гарфилд

Певица очень расстроена из-за разрыва отношений с кинозвездой

Эндрю Гарфилд разорвал отношения с Ритой Орой после четырех месяцев головокружительного романа. По словам инсайдеров, певица очень переживает. Звезда фильмов о Человеке-пауке «разбил ей сердце», утверждает близкое окружение исполнительницы.

Причина, по которой Гарфилд бросил Ору, стала его неудовлетворенность тем, что его личная жизнь все время находится на виду, а он не желал ее афишировать. В результате его терпение закончилось и он расстался с певицей.

По словам друзей Риты, она очень переживает из-за разрыва с Эндрю, так как последнее время они много времени уделяли друг другу и провели вместе Рождество. Она думала, что между ними все прекрасно, поэтому этот разрыв для нее является болезненным вдвойне.

Эндрю заявил, что не хочет выставлять свои отношения на всеобщее обозрение. Рита пыталась не афишировать свой роман и перестала появляться в соцсетях, но это не сработало.

Сейчас Ора находится в турне по Австралии, пытаясь таким образом отвлечься от грустных мыслей, пишет The Sun.

О романе Эндрю и Риты стало известно в ноябре. В декабре настырные папарацци сняли влюбленных во время прогулки по Лондону.