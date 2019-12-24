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    Фото

    Maruv неожиданно сменила имидж (фото)

    • Розсилка
    Maruv неожиданно сменила имидж (фото)

    Ее сравнили с Мальвиной и даже популярной певицей Билли Айлиш

    Одна из самых скандальных певиц украинского шоу-бизнеса Maruv решила в преддверии Нового года кардинально сменить свой стиль. Артистка, как истинная девушка, в канун 2020 года перекрасила волосы в ярко синий цвет.  

    Данным фото она поделилась на своей личной странице в Instagram. «So, now I’m blue», - подписала пост Maruv.

    Звезда позировала совершенно без макияжа, демонстрируя естественною красоту. Она нарядилась в ярко-розовое платье спортивного стиля с белой окантовкой и контрастной молнией на груди.

    «Вам нравиться мой новый цвет волос от Михаила Рудишина?» - поинтересовалась Анна у поклонников.

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    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial

    Большинству поклонников украинки понравился ее новый стиль, и они усыпали ее приятными комментариями. Однако, некоторые указали, что все же Марув должна быть брюнеткой, так как это ее фишка и изюминка.

    знаменитости фотография Maruv Instagram стиль волосы
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