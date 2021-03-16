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    Украинскую рэпершу в белье засекли с двумя полуобнаженными мужчинами (фото)

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    Рэперша alyona&nbsp;alyona - Украинскую рэпершу в белье засекли с двумя полуобнаженными мужчинами (фото)
    Рэперша alyona alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка интересно анонсировала выход нового альбома

    Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая на днях в нижнем белье эротично позировала в пикантном фотосете, продолжает нести бодипозитив в массы.

    На этот раз артистка поделилась не менее провокационным кадром, на котором также предстала в черном белье. Алена позирует в бигуди с цветами в руках, а у ног звезды сидят двое обнаженных мужчин.

    Вероятно этот кадр является обложкой нового альбома alyona alyona «Галас», о котором она рассказала под фотографией.

    instagram.com/alyona.alyona.official/
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Я слышу «Галас»! С тех пор, как стала известной, как начала показывать себя. С тех пор, как начала экспериментировать с треками и фитами. С тех пор, как показала создание альбома на Бали год назад. За это время я стала сильнее, я начала намного больше слышать музыку, а не просто слушать. Я познакомилась с музыкантами. Я приняла множество предложений и направила множество предложений коллаборироваться. Мы создали что-то интересное. Пришло время показать это вам», - отметила Алена.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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