Украинскую рэпершу в белье засекли с двумя полуобнаженными мужчинами (фото)

Артистка интересно анонсировала выход нового альбома

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая на днях в нижнем белье эротично позировала в пикантном фотосете, продолжает нести бодипозитив в массы.

На этот раз артистка поделилась не менее провокационным кадром, на котором также предстала в черном белье. Алена позирует в бигуди с цветами в руках, а у ног звезды сидят двое обнаженных мужчин.

Вероятно этот кадр является обложкой нового альбома alyona alyona «Галас», о котором она рассказала под фотографией.

instagram.com/alyona.alyona.official/

«Я слышу «Галас»! С тех пор, как стала известной, как начала показывать себя. С тех пор, как начала экспериментировать с треками и фитами. С тех пор, как показала создание альбома на Бали год назад. За это время я стала сильнее, я начала намного больше слышать музыку, а не просто слушать. Я познакомилась с музыкантами. Я приняла множество предложений и направила множество предложений коллаборироваться. Мы создали что-то интересное. Пришло время показать это вам», - отметила Алена.

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