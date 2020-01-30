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    Шоу-биз

    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)

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    <p>Шарлиз Терон &ndash; одна из самых привлекательных и сексуальных актрис Голливуда</p> <div></div> - Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)

    Шарлиз Терон – одна из самых привлекательных и сексуальных актрис Голливуда

    Каждое появление кинодивы на красной дорожке – неотразимое

    В 44 года знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон умудряется выглядеть молодо. На днях Шарлиз опубликовала в своем Инстаграме селфи, на котором позирует без мейкапа. Рядом с актрисой запечатлен ее верный пес. Нельзя не обратить внимание на гладкую кожу Терон, где нет практически никаких явных признаков старения.

    Поклонники в восторге от этого теплого снимка. В комментариях они хвалят актрису за смелость и восхищаются ее естественной красотой: «Такая симпатичная. Без макияжа даже лучше», «Выглядишь очень естественно и привлекательно», «Как можно оставаться такой красоткой столько лет подряд?!».

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    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)
    Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)

    Не так давно звезда поделилась лайфхаками, благодаря которым ей удается выглядеть свежо и моложаво. Свою кожу Шарлиз тщательно защищает от солнца и каждый день с утра наносит санскрин. Также актриса не забывает увлажнять лицо и пользуется услугами косметологов, чтобы очищать поры.

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    знаменитости актриса шоу-бизнес селфи
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