Честное селфи: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит без макияжа (фото)



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Шарлиз Терон – одна из самых привлекательных и сексуальных актрис Голливуда

Каждое появление кинодивы на красной дорожке – неотразимое

В 44 года знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон умудряется выглядеть молодо. На днях Шарлиз опубликовала в своем Инстаграме селфи, на котором позирует без мейкапа. Рядом с актрисой запечатлен ее верный пес. Нельзя не обратить внимание на гладкую кожу Терон, где нет практически никаких явных признаков старения.

Поклонники в восторге от этого теплого снимка. В комментариях они хвалят актрису за смелость и восхищаются ее естественной красотой: «Такая симпатичная. Без макияжа даже лучше», «Выглядишь очень естественно и привлекательно», «Как можно оставаться такой красоткой столько лет подряд?!».

Не так давно звезда поделилась лайфхаками, благодаря которым ей удается выглядеть свежо и моложаво. Свою кожу Шарлиз тщательно защищает от солнца и каждый день с утра наносит санскрин. Также актриса не забывает увлажнять лицо и пользуется услугами косметологов, чтобы очищать поры.

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