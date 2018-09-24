  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Цифра дня: сколько детей в Англии назвали в честь персонажей «Игры престолов»

    • Розсилка
    Цифра дня: сколько детей в Англии назвали в честь персонажей «Игры престолов»

    Об этом сообщает ВВС

    343 ребенка получило имя Арья в честь героини саги «Песня люда и пламени» Джорджа Мартина в Англии и Уэльсе в 2017 году.

    Более того, в 2017 году в честь персонажа назвали больше детей, чем в предыдущем году. В 2016-м в Англии и Уэльсе зарегистрировали 302 новорожденные Арьи.

    Также, за 2017-й год 76 новорожденных получили имя Кхалиси – за титулом героини Эмили Кларк в телевизионной адаптации «Песни льда и пламени». Еще 11 детей родители нарекли именем Тирион.  

    Вдохновлялись родители и другими творениями поп-культуры. 149 детей получили имя Лея, а 70 названы Кайло – в честь принцессы Леи и Кайло из «Звездный войн»

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Эмилия Кларк оригинально отпраздновала получение «Эмми»

     

    Джерело: The Village Україна

    кино родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ