Цифра дня: сколько детей в Англии назвали в честь персонажей «Игры престолов»



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Об этом сообщает ВВС

343 ребенка получило имя Арья в честь героини саги «Песня люда и пламени» Джорджа Мартина в Англии и Уэльсе в 2017 году.

Более того, в 2017 году в честь персонажа назвали больше детей, чем в предыдущем году. В 2016-м в Англии и Уэльсе зарегистрировали 302 новорожденные Арьи.

Также, за 2017-й год 76 новорожденных получили имя Кхалиси – за титулом героини Эмили Кларк в телевизионной адаптации «Песни льда и пламени». Еще 11 детей родители нарекли именем Тирион.

Вдохновлялись родители и другими творениями поп-культуры. 149 детей получили имя Лея, а 70 названы Кайло – в честь принцессы Леи и Кайло из «Звездный войн»

Ранее «Скотч» рассказывал, как Эмилия Кларк оригинально отпраздновала получение «Эмми»

Джерело: The Village Україна