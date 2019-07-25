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    Шоу-биз

    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»

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    Леонардо Ди Каприо - Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Леонардо Ди Каприо

    Инсайдеры раскрыли детали контракта звезды

    Еще в 2015 году The Hollywood Reporter выяснили, что Леонардо Ди Каприо зарабатывает не меньше $20 миллионов за одну картину. Мол, предложения с меньшим гонораром он даже не рассматривает! Но, видимо, для Квентина Тарантино актер сделал исключение: источники THR поделились, что за «Однажды в Голливуде» Лео заплатили аванс только в $15 миллионов. Если фильм станет хитом, он получит $45 милиионов).

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    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»
    Cтало известно, сколько Леонардо Ди Каприо заработал на съемках в фильме «Однажды в Голливуде»

    А еще инсайдеры рассказали, что перед съемками ДиКаприо потребовал, чтобы члены съемочной группы «избегали с ним зрительного контакта»! По словам анонимного источника, это помогало ему сохранять «тщательно созданную атмосферу таинственности».

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