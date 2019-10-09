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    Шоу-биз

    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме

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    Дакота Джонсон - Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон

    В разговоре с журналистами отец Дакоты признался, что не смотрел фильм «Пятьдесят оттенков серого», где у дочери есть постельные сцены

    Широкую известность 30-летняя Дакота Джонсон получила благодаря роли Анастейши Стил в фильме «Пятьдесят оттенков серого». Оказалось, что у родителей актрисы эта картина под запретом.Дакота выросла в семье актеров. Ее отец Дон Джонсон был звездой сериалов конца 20-го века, а мать, Мелани Гриффит — одной из самых популярных актрис 80-х и 90-х годов. Они очень гордятся, что дочь построила карьеру в киноиндустрии без их помощи, но смущены ее откровенной ролью.

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    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме
    Дакота Джонсон смутила родителей ролью в эротическом фильме

    В разговоре с журналистами Дон признался, что не смотрел фильм «Пятьдесят оттенков серого», где у Дакоты есть постельные сцены с партнером Джеми Дорнаном. Он добавил, что и Мелани отказывается от просмотра этой картины.

    «О нет, нет! Есть определенные вещи, которые отец не должен видеть», — заявил Дон. По словам Джонсона, никто не думал, что Дакота пойдет по стопам родителей. В детстве она не проявляла интерес к актерской профессии.

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