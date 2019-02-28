Dan Balan представил видеоклип с участницей «Голоса країни-9»



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Dan Balan

Выступление Екатерины Бегу, девушки из Молдавии, во время выбора вслепую поразило зрителей «Голоса країни-9»

Участница очаровала лирической интерпретацией песни O-Zone — Dragostea Din Tei.

Голос Екатерины не оставил равнодушным и автора хита — певца Dan Balan. Звездный тренер не только пригласил землячку в свою команду, но и исполнил песню вместе с девушкой на сцене вокального шоу.

Сегодня Dan Balan представил совместный клип с Екатериной Бегу на композицию Dragostea Din Tei.

Стоит отметить, что не только Dan Balan порадовал меломанов новой композицией, буквально несколько часов назад в сети появился видеоклип Олега Винника на песню «Роксолана».

Джерело: 1+1