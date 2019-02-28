  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Dan Balan представил видеоклип с участницей «Голоса країни-9»

    • Розсилка
    Dan Balan - Dan Balan представил видеоклип с участницей «Голоса країни-9»
    Dan Balan

    Выступление Екатерины Бегу, девушки из Молдавии, во время выбора вслепую поразило зрителей «Голоса країни-9»

    Участница очаровала лирической интерпретацией песни O-Zone — Dragostea Din Tei.

    Голос Екатерины не оставил равнодушным и автора хита — певца Dan Balan. Звездный тренер не только пригласил землячку в свою команду, но и исполнил песню вместе с девушкой на сцене вокального шоу.

    Сегодня Dan Balan представил совместный клип с Екатериной Бегу на композицию Dragostea Din Tei. 

    Стоит отметить, что не только Dan Balan порадовал меломанов новой композицией, буквально несколько часов назад в сети появился видеоклип Олега Винника на песню «Роксолана».

    Джерело: 1+1

    Читайте також
    Голос країни музыка Dan Balan
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ