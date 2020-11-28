«Данилко — гений»: известный продюсер рассказал о феномене Верки Сердючки

Менеджер гордится проектом, который стал популярным во всем мире

Известный продюсер Юрий Никитин рассказал о всех артистов, с которыми работал: Ирина Билык, Ольгу Горбачеву, группа «НеАнгелы». И львиная доля приятных слов полетела именно в сторону Андрея Данилко.

В новом выпуске Слава + продюсер отметил — феномен Сердючки в уникальности и искренней, несинтетической любви зрителей. Проект известен далеко за пределами страны, и как бы это не раздражало других артистов, факт остается фактом.

«Данилко — это гений. Гений, которых рождается 1 на миллион. Хотя, нет — реже. На одном из интервью меня спросили, какие существуют аналоги Сердючки. Я не вспомнил ни одного. Данилко можно сравнить с группой «Ласковый май» или Владимиром Высоцким ».

Мол, это тот уровень популярности, не навязывается СМИ. Она появилась словно на культурологическом уровне, он родной для народа. Именно поэтому его так любят.