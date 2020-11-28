  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Данилко — гений»: известный продюсер рассказал о феномене Верки Сердючки

    • Розсилка
    Продюсер Юрий Никитин и артист Андрей Данилко - «Данилко — гений»: известный продюсер рассказал о феномене Верки Сердючки
    Продюсер Юрий Никитин и артист Андрей Данилко

    Менеджер гордится проектом, который стал популярным во всем мире

    Известный продюсер Юрий Никитин рассказал о всех артистов, с которыми работал: Ирина Билык, Ольгу Горбачеву, группа «НеАнгелы». И львиная доля приятных слов полетела именно в сторону Андрея Данилко.

    В новом выпуске Слава + продюсер отметил — феномен Сердючки в уникальности и искренней, несинтетической любви зрителей. Проект известен далеко за пределами страны, и как бы это не раздражало других артистов, факт остается фактом.

    «Данилко — это гений. Гений, которых рождается 1 на миллион. Хотя, нет — реже. На одном из интервью меня спросили, какие существуют аналоги Сердючки. Я не вспомнил ни одного. Данилко можно сравнить с группой «Ласковый май» или Владимиром Высоцким ».

    Мол, это тот уровень популярности, не навязывается СМИ. Она появилась словно на культурологическом уровне, он родной для народа. Именно поэтому его так любят.

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies