Дантес выпустил новый хит «Более или менее»



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Популярный певец Владимир Дантес вернулся к работе и порадовал поклонников второй работой

Артист представил клип на новую песню «Более или Менее», автором которой стала участница нацотбора на «Евровидение-2020» Jerry Heil. Примечательно, что это уже вторая совместная работа музыкантов. Песня «Теперь тебе 30», с которой Dantes вернулся к шоу-бизнесу, также создавалась совместно.

В новой видеоработе, которая была снята одним дублем, певец предстает своеобразной жертвой женских обид. Они его поливают вином, забрасывают землей и макаронами, а также бьют его.

По словам исполнителя, в клипе поднимается тема эмоциональности и переживаний мужчин в отношениях наравне с девушками.

«В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сострадание, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов», - прокомментировал новую работу Dantes.