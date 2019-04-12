Даша Коломиец развелась и не пожалела об этом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская ведущая и модель Даша Коломиец вместе с юмористом Романом Мищеряковым подали на развод. И даже приготовили в честь этого события праздничное блюдо.

«Мужем и женой» они стали временно – на съемках проекта Improve Live Show.

«Помнишь, как мы учились целоваться на помидорах? – спросила Даша у «экс-мужа», когда в конкурсе ей поднесли к лицу помидор, – я напомню. Ты будешь по этому скучать!»

Даша и Рома повеселились в одном из конкурсов шоу – «Не своими руками». По условиям импровизации, они должны приготовить блюдо, разыгрывая сценку прощания. Правда, «готовили» герои не своими руками, а руками других юмористов, которые стояли у них за спиной. Обычно этот конкурс заканчивается тем, что вся еда оказывается на героях – макароны на голове, кетчуп размазан по лицу...

По признанию Даши, она изначально догадывалась, что конкурс будет «опасным». Но девушка не хотела отказываться от веселья только потому, что может испортить укладку.

«Мне позвонили ребята из «Квартала» и сказали: «Даша, у нас еще ни одна девочка на это не соглашалась. Ты как?», – смеется ведущая. – Говорю им: «Да ладно! Все отлично. Правда, я не люблю молоко, уберите его из списка продуктов, пожалуйста!» А потом было веселье! У меня такое чувство, что мы просто играли с друзьями во дворе. И еще стоит поблагодарить импровизаторов за то, что кетчуп с майонезом и макароны так и не оказались на моей голове. Они меня в какой-то момент поберегли – а ведь я перед шоу ничего им не запрещала!»

Чем закончилась готовка зрители увидят сегодня в эфире Нового канала.