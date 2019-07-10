«Делаем все возможное»: Организаторы Atlas Weekend все еще надеятся на приезд A$AP Rocky в Киев



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A$AP Rocky

Рэперу грозит 6 лет тюремного заключения

Организаторы Atlas Weekend 2019 прокомментировали ситуацию относительно выступления американского рэпера A$AP Rocky на сцене фестиваля. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Фейсбуке.

«Друзья! Мы продолжаем поддерживать контакт с менеджментом A$AP Rocky: по состоянию на сегодня выступление артиста на Atlas Weekend 2019 не отменено. Юристы сейчас делают все возможное и активно оспаривают решение суда.

Мы видим все ваши комментарии, понимаем ваши эмоции и готовим еще один интересный анонс. Искренне надеемся на ваши понимание и поддержку. Как только мы получим дополнительную информацию или изменения в статусе выступления» – сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что рэпер A$AP Rocky взят под стражу после заседания окружного суда Стокгольма. Отмечается, что музыкант останется под арестом по подозрению в нападении на прохожего 30 июня, так как прокуратура считает, что существует вероятность побега и препятствия ходу следствия со стороны артиста. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля. Если к этому времени расследование не будет завершено, суд может продлить арест. В худшем случае рэперу грозит 6 лет тюремного заключения.



