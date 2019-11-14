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    Шоу-биз

    День рождения Ольги Куриленко: лучшие образы актрисы

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    Ольга Куриленко - День рождения Ольги Куриленко: лучшие образы актрисы
    Ольга Куриленко
    lux.fm

    14 ноября Ольге Куриленко исполняется 40 лет

    Ольга Куриленко – знаменитая голливудская актриса и модель с украинским происхождением, имя которой знает весь мир, хотя ее детство прошло не так уж безоблачно.

    Ольга родилась в бедной семье на Юге Украины в Бердянске, жила с бабушкой и еще шестью соседями в четырехкомнатной коммунальной квартире.

    В 16 лет она сделала важный шаг, который был решающим для ее будущего. Ольга переехала в Париж и уже через полгода выучила французский язык.

    Там и началась ее модельная карьера. Она была на обложке таких известных журналов, как Glamour, Elle, Vogue и многих других. Дебют украинки, как актрисы начался с фильма «Перст любви», где она сыграла работницу фабрики. После этой роли ее актерская карьера стремительно пошла в гору.

    Приобрела известность как актриса после выхода фильма «Париж, я люблю тебя» (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль «девушки Джеймса Бонда» в очередном фильме сериала про агента 007.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    В 2010 году Куриленко была занята в самом дорогом на то время китайском 3D-фильме «Глубинные империи». В картине Куриленко играла королеву русалок.

    Ее последняя роль красавицы Офелии в популярной пародии на шпионские боевики фильме «Агент Джонни Инглиш 3.0»  - отличная иллюстрация того, как роскошно актриса выглядит в вечерних платьях и на высоких каблуках.

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