Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
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Розсилка
Актер, сыгравший «мальчика, который выжил», не будет удивлен, если ребут поттераины случится
Дэниел Рэдклифф признался, что ждет не дождется ребута фильмов о Гарри Поттере. 29-летний актер не исключает возможности, что кто-то в какой-то момент решится на перезапуск фильмов о «мальчике, который выжил».
«Я уверен, что будет сделана другая версия фильма. Я знаю, что являюсь не последним Гарри Поттером, которого увижу в своей жизни», — заявил он, со ссылкой на Джейми Паркера — лауреата премии имени Лоренса Оливье в номинации «Лучший актер» за роль Гарри Поттера в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
«Мне было бы интересно посмотреть, как долго продержатся фильмы с моим участием. На данный момент к ним имеется некое сакральное отношение, но это пройдет и их блеск в какой-то момент потухнет», – уверен Рэдклифф.
Он также добавил, что если будет объявлено о перезапуске, то он не собирается выражать недовольство. «Будет любопытно, если они перезапустят фильмы опять или же снимут сериал. Мне не терпится посмотреть на то, что получится», – цитирует Дэниела People.