  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»

    • Розсилка
    Дэниэл Рэдклифф&nbsp; - Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниэл Рэдклифф 

    Актер, сыгравший «мальчика, который выжил», не будет удивлен, если ребут поттераины случится

    Дэниел Рэдклифф признался, что ждет не дождется ребута фильмов о Гарри Поттере. 29-летний актер не исключает возможности, что кто-то в какой-то момент решится на перезапуск фильмов о «мальчике, который выжил».

    «Я уверен, что будет сделана другая версия фильма. Я знаю, что являюсь не последним Гарри Поттером, которого увижу в своей жизни», — заявил он, со ссылкой на Джейми Паркера — лауреата премии имени Лоренса Оливье в номинации «Лучший актер» за роль Гарри Поттера в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»
    Дэниел Рэдклифф надеется на перезапуск «Гарри Поттера»

     «Мне было бы интересно посмотреть, как долго продержатся фильмы с моим участием. На данный момент к ним имеется некое сакральное отношение, но это пройдет и их блеск в какой-то момент потухнет», – уверен Рэдклифф.

    Он также добавил, что если будет объявлено о перезапуске, то он не собирается выражать недовольство. «Будет любопытно, если они перезапустят фильмы опять или же снимут сериал. Мне не терпится посмотреть на то, что получится», – цитирует Дэниела People.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019.


    знаменитости кино актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ