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    Шоу-биз

    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга

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    Дэниел Крейг - Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэниел Крейг

    Обладатель «Оскара» не будет снимать юбилейный блокбастер об агенте 007 из-за творческих разногласий

    После долгих уговоров Дэнни Бойла актер Дэниел Крэйг все-таки согласился в последний раз сняться в роли легендарного агента 007. Однако усилия оскароносного режиссера обернулись против него самого — он был вынужден покинуть кресло постановщика из-за творческих разногласий.

    Несколько раз блестяще сыграл агента 007 актер Дэниель Крэйг. Однако роль Джеймса Бонда несколько лет назад также хотели предложить Идрису Эльбе. На днях стало известно, к какому выбору актера склоняются продюсеры нового фильма.

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    Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга
    Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга

    Причиной послужили «наполеоновские планы» режиссера. «Бойл думал, что убийство 007 станет великолепной развязкой для появления нового Бонда», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что тот хотел, чтобы Бонда Крэйга убила Мадлен Суонн — девушка британского агента в фильме «007: СПЕКТР».

    Ее сыграла Леа Сейду, которая также должна появиться в 25-м фильме. Против такого развития событий выступил сам Дэниел Крэйг и продюсер картины Барбара Брокколи.

    Они не возражали, чтобы герой Крэйга оказался в затруднительном положении, но хотели, чтобы публика до последнего гадала, посчастливиться ли Суонн, которую по слухам должны убить в фильме раньше, убить Бонда, пишет Daily Star.

    Релиз нового Бонда намечен на апрель 2020 года.

     

    кино актер
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