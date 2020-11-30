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    Шоу-биз

    Детское «Евровидение 2020»: кто победил и какое место заняла Украина

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    В этом году конкурс Детского «Евровидения» в связи с пандемией коронавируса проходил в смешанном режиме

    В воскресенье, 29 ноября, состоялся Гранд-финал Детского песенного конкурса «Евровидение-2020».

    Победительницей стала представительница Франции Valentina с песней J'imagine, которая получила наибольшее количество баллов - 200.

    Второе и третье место в песенном конкурсе получили представители Казахстана и Испании. Представитель Украины Александр Балабанов занял седьмое место из 12, получив 106 баллов.

    Голоса зрителей определили 50% результата, вторую половину - решили жюри.

    Голосование за победителя началось на официальном сайте Детского Евровидения 27 ноября и продолжалось до 29 ноября.

    В этом году конкурс Детского «Евровидения» в связи с пандемией коронавируса проходил в смешанном режиме: ведущие конкурса находились на сцене в Варшаве, а все участники - в своих странах.

    Отметим, что нынешней победительницы - певице Valentina - 11 лет. В шесть лет она участвовала во французском конкурсе The Voice Kids. Сейчас она является участницей группы Kids United Nouvelle Génération.

    Теги: Евровидение
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