Детское «Евровидение 2020»: кто победил и какое место заняла Украина

В этом году конкурс Детского «Евровидения» в связи с пандемией коронавируса проходил в смешанном режиме

В воскресенье, 29 ноября, состоялся Гранд-финал Детского песенного конкурса «Евровидение-2020».

Победительницей стала представительница Франции Valentina с песней J'imagine, которая получила наибольшее количество баллов - 200.

Второе и третье место в песенном конкурсе получили представители Казахстана и Испании. Представитель Украины Александр Балабанов занял седьмое место из 12, получив 106 баллов.

Голоса зрителей определили 50% результата, вторую половину - решили жюри.

Голосование за победителя началось на официальном сайте Детского Евровидения 27 ноября и продолжалось до 29 ноября.

В этом году конкурс Детского «Евровидения» в связи с пандемией коронавируса проходил в смешанном режиме: ведущие конкурса находились на сцене в Варшаве, а все участники - в своих странах.

Отметим, что нынешней победительницы - певице Valentina - 11 лет. В шесть лет она участвовала во французском конкурсе The Voice Kids. Сейчас она является участницей группы Kids United Nouvelle Génération.