Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс



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Бруклин Бекхэм и Хана Кросс

Бывший футболист попросил сына не приводить свою девушку на семейные мероприятия

44-летний Дэвид Бекхэм, как и все родители, очень переживает за своих детей. Сейчас же его особенно волнует старший сын Бруклин и его личная жизнь. Как говорят источники, футболист советует 20-летнему Бруклину дистанцироваться от его 21-летней возлюбленной Ханы Кросс.

Дело в том, что в последнее время Бруклин и Хана стали часто ссориться, причем публично. Последний раз они сильно повздорили на Каннском кинофестивале пару недель назад, и тому было несколько свидетелей.

«Дэвид тесно связан с Бруклином, и они с Викторией очень переживают из-за его ссор с Ханой. Дэвид хочет, чтобы Бруклин всерьез задумался над тем, есть ли у него будущее с ней», — сказал инсайдер.

Он также сообщил, что Дэвид попросил сына не приводить свою девушку на семейные мероприятия. Так, на прошлой неделе семья Бекхэм отдыхала вместе в Майами, и не было никакого намека на то, что Хана была вместе с ними.