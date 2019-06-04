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    Шоу-биз

    Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс

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    Бруклин Бекхэм и Хана Кросс - Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс
    Бруклин Бекхэм и Хана Кросс

    Бывший футболист попросил сына не приводить свою девушку на семейные мероприятия

    44-летний Дэвид Бекхэм, как и все родители, очень переживает за своих детей. Сейчас же его особенно волнует старший сын Бруклин и его личная жизнь. Как говорят источники, футболист советует 20-летнему Бруклину дистанцироваться от его 21-летней возлюбленной Ханы Кросс.

    Дело в том, что в последнее время Бруклин и Хана стали часто ссориться, причем публично. Последний раз они сильно повздорили на Каннском кинофестивале пару недель назад, и тому было несколько свидетелей.

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    Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс
    Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс
    Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс
    Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс
    Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс
    Дэвид Бекхэм запретил сыну встречаться с сексуальной моделью Ханой Кросс

    «Дэвид тесно связан с Бруклином, и они с Викторией очень переживают из-за его ссор с Ханой. Дэвид хочет, чтобы Бруклин всерьез задумался над тем, есть ли у него будущее с ней», — сказал инсайдер.

    Он также сообщил, что Дэвид попросил сына не приводить свою девушку на семейные мероприятия. Так, на прошлой неделе семья Бекхэм отдыхала вместе в Майами, и не было никакого намека на то, что Хана была вместе с ними.

     

    семья родители будущее
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