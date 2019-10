Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа

Режиссера приветствовали стоячими овациями

Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, сообщается а в твиттере премии. Церемония прошла 27 октября в Лос-Анджелесе. Линча встречали продолжительными стоячими овациями. Сам режиссер, выйдя на сцену, был немногословен. «Спасибо киноакадемии и всем, кто мне помогал. У вас очень интересный вкус», – сказал режиссер.

God is happy! Here is David Lynch finally getting an Oscar! pic.twitter.com/8ccHerVw2p