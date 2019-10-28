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    Шоу-биз

    Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа

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    Дэвид Линч - Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа
    Дэвид Линч

    Режиссера приветствовали стоячими овациями

    Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, сообщается а в твиттере премии. Церемония прошла 27 октября в Лос-Анджелесе. Линча встречали продолжительными стоячими овациями. Сам режиссер, выйдя на сцену, был немногословен. «Спасибо киноакадемии и всем, кто мне помогал. У вас очень интересный вкус», – сказал режиссер.

    Награду Линчу вручали актеры, сыгравшие в его фильме «Синий бархат» – Изабелла Росселлини, Лора Дерн и Кайл Маклахлен.

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