Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа



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Дэвид Линч

Режиссера приветствовали стоячими овациями

Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, сообщается а в твиттере премии. Церемония прошла 27 октября в Лос-Анджелесе. Линча встречали продолжительными стоячими овациями. Сам режиссер, выйдя на сцену, был немногословен. «Спасибо киноакадемии и всем, кто мне помогал. У вас очень интересный вкус», – сказал режиссер.

God is happy! Here is David Lynch finally getting an Oscar! pic.twitter.com/8ccHerVw2p — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 28, 2019

Награду Линчу вручали актеры, сыгравшие в его фильме «Синий бархат» – Изабелла Росселлини, Лора Дерн и Кайл Маклахлен.