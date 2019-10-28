Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа
Дэвид Линч
Режиссера приветствовали стоячими овациями
Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, сообщается а в твиттере премии. Церемония прошла 27 октября в Лос-Анджелесе. Линча встречали продолжительными стоячими овациями. Сам режиссер, выйдя на сцену, был немногословен. «Спасибо киноакадемии и всем, кто мне помогал. У вас очень интересный вкус», – сказал режиссер.
God is happy! Here is David Lynch finally getting an Oscar! pic.twitter.com/8ccHerVw2p— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 28, 2019
Награду Линчу вручали актеры, сыгравшие в его фильме «Синий бархат» – Изабелла Росселлини, Лора Дерн и Кайл Маклахлен.
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