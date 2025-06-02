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Dior отримав нового креативного директора: чим унікальне це призначення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Андерсон змінить на посаді голову бренду Марію Грацію Кʼюрі – майже 10 років вона опікувалася жіночими колекціями
фото: x.com/Dior

У квітні 2025 року Андерсон став дизайнером чоловічої лінії одягу Dior, тепер його повноваження розширяться

Модельєр Джонатан Андерсон став новим креативним директором модного дому Dior. Це вперше, коли одна людина одночасно керуватиме всіма ключовими творчими напрямами бренду – жіноча, чоловіча та висока мода. Як передає «Главком», про це повідомив Dior.

Андерсон змінить на посаді голову бренду Марію Грацію Кʼюрі – майже 10 років вона опікувалася жіночими колекціями. У квітні 2025 року Андерсон став дизайнером чоловічої лінії одягу Dior, а тепер його повноваження розширяться.

Джонатан Андерсон дебютував як дизайнер власного бренду JW Anderson у 2008 році. У 2013-му він став креативним директором іспанського модного дому Loewe – як і Dior, він входить до холдингу LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) – французька компанія, виробник предметів розкоші. До неї входять торгові марки Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer та інші - ред.). Модельєр покинув Loewe на початку цього року. 

«Для мене велика честь приєднатися до модного Dior. Мене завжди надихала багата історія бренду, його глибина та емпатія. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу працювати разом з його легендарними ательє, щоб створити наступну главу цієї неймовірної історії», – каже Андерсон. Модельєр представить свою першу колекцію для Dior Men у Парижі 27 червня.

Нагадаємо, Prada купує свого меншого конкурента – модний бренд Versace – у компанії Capri Holdings, щоб обʼєднати два великі італійські модні будинки. Вартість угоди становить $1,375 млрд. Як передає «Главком», про це повідомляє ряд медіа.

Зазначається, що Prada хоче розширюватися, навіть попри те, що попит на люксові речі у світі зараз слабшає. Versace при цьому працює в мінус. Це злиття посилює позиції Італії в модній індустрії, яку зараз контролюють переважно французькі компанії. Ця угода відбулася на тлі складної ситуації на фондових ринках та побоювань глобальної рецесії – через нові мита, які ввів президент США Дональд Трамп.

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Теги: мода стиль

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