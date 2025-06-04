Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей

Анджеліна Джолі: 50 років Легенди – Ікона Кіно, Гуманітарної Діяльності та Стилю відзначає Ювілей

Анджеліна Джолі відзначає ювілейні 50 років. День народження одної з найвідоміших зірок сучасності став нагодою озирнутися на неймовірний шлях, пройдений жінкою, яка беззаперечно змінила уявлення про Голлівуд, поєднавши блискучу акторську кар’єру з безкомпромісною відданістю гуманітарній діяльності та вихованням великої родини. Про це повідомляє «Главком».

Від бунтарського підлітка до оскароносної акторки, від сексуального символу до посла доброї волі ООН, від матері шістьох дітей до впливового кінорежисера – Анджеліна Джолі завжди була в центрі уваги, ламаючи стереотипи та кидаючи виклик умовностям. Її життя – це полотно, зіткане з надзвичайних ролей, пристрасних вчинків та глибокої емпатії.

Кінокар’єра: Від «Перерваного життя» до режисерського крісла

фото з відкритих джерел

Кінематографічний шлях Джолі розпочався ще в дитинстві, поруч із батьком, лауреатом «Оскара» Джоном Войтом. Проте справжнє визнання прийшло наприкінці 90-х. Її роль у фільмі «Джіа» (1998) принесла їй «Золотий глобус», а драматична гра в «Перерваному житті» (1999) – заслужений «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Саме ця стрічка остаточно закріпила за нею статус однієї з найталановитіших та найсміливіших акторок свого покоління, здатної занурюватися в найглибші психологічні глибини персонажів.

Нульові роки принесли Джолі світову популярність завдяки ролі Лари Крофт у фільмах «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» (2001) та «Лара Крофт: Колиска життя» (2003). Ці блокбастери закріпили за нею імідж «екшн-героїні», проте вона ніколи не обмежувалася одним амплуа. Серед її знакових робіт цього періоду – «Містер і місіс Сміт» (2005), що став культовим, «Підміна» (2008), яка принесла їй номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль, та «Солт» (2010).

Останнє десятиліття продемонструвало її зростаючу зацікавленість у режисурі та соціально значущих проєктах. Її режисерські роботи, такі як «У краю крові та меду» (2011), «Незламний» (2014) та «Спочатку вони вбили мого батька» (2017), отримали високу оцінку критиків за їхню сміливість та глибоке розкриття людських драм. Фільм «Малефісента» (2014) та його продовження «Малефісента: Володарка темряви» (2019) довели її здатність залишатися комерційно успішною зіркою, здатною притягувати мільйони глядачів.

У 50 років Анджеліна Джолі продовжує дивувати. Очікується її участь у кількох нових кінопроєктах, а також можливі нові режисерські роботи.

Гуманітарна місія: Адвокат знедолених

Анджеліна Джолі у Львові фото з відкритих джерел

Мабуть, не менш, а то й більш важливою, ніж її акторська кар'єра, є гуманітарна діяльність Анджеліни Джолі. З початку 2000-х років вона стала однією з найактивніших та найвідданіших філантропів у світі. У 2001 році вона стала Послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), а у 2012 році – Спеціальним посланцем УВКБ ООН.

За ці роки Джолі відвідала десятки зон конфліктів та таборів біженців по всьому світу: від Сьєрра-Леоне та Пакистану до Сирії та Афганістану. Вона використовує свою величезну платформу, щоб привернути увагу до страждань мільйонів людей, які були змушені залишити свої домівки через війни, конфлікти та переслідування. Вона відкрито говорить про проблеми сексуального насильства в зонах конфліктів, захист прав жінок та дітей, а також важливість освіти для подолання бідності.

Її діяльність не обмежується лише публічними виступами. Вона особисто фінансує численні проєкти, засновує фонди та школи. Її відданість справі біженців є справжнім прикладом для наслідування, демонструючи, як можна використовувати славу та вплив на благо суспільства. Її візити до України, де вона неодноразово зустрічалася з вимушеними переселенцями та дітьми, стали потужним жестом підтримки під час повномасштабного вторгнення.

Особисте життя: Сім’я як фундамент

фото: Reuters

Особисте життя Анджеліни Джолі завжди було під пильною увагою ЗМІ. Її бурхливі стосунки, особливо з Бред Піттом, відомі як «Бранджеліна», стали однією з найобговорюваніших історій Голлівуду. Проте головним аспектом її особистого життя є її діти. Вона є матір'ю шістьох дітей – трьох біологічних (Шайло, Нокс, Вів'єн) та трьох усиновлених (Меддокс, Пакс, Захара), з різних куточків світу.

Саме усиновлення дітей з Камбоджі, В'єтнаму та Ефіопії стало каталізатором її гуманітарної діяльності та сформувало її світогляд. Джолі завжди відверто говорила про виклики та радості виховання великої, багатокультурної родини, демонструючи відданість та любов, які виходять за межі традиційних уявлень про сім’ю. Хоча її шлюб із Бредом Піттом розпався, вони продовжують спільно опікуватися дітьми, а Джолі залишається для них опорою та джерелом натхнення.

Ікона стилю та впливу

фото: British Vogue March 2021

Окрім своїх професійних та гуманітарних досягнень, Анджеліна Джолі є визнаною іконою стилю. Її образ – поєднання елегантності, сили та індивідуальності – завжди привертає увагу. Від її знакової появи на «Оскарі» з відкритою ногою до її повсякденних, але бездоганних образів, Джолі завжди втілювала в собі унікальний стиль, що підкреслює її особистість.

Її вплив виходить далеко за межі кіноіндустрії. Вона активно виступає за права жінок, рівність та боротьбу з дискримінацією. Її рішення про подвійну мастектомію у 2013 році, про яке вона відкрито розповіла світу, стало потужним кроком у боротьбі зі стигмою раку молочної залози та привернуло глобальну увагу до важливості профілактики та ранньої діагностики.

Нагадаємо, американська акторка Анджеліна Джолі виступила на врученні нагороди «Відкриття року» (Trophée Chopard) на Каннському кінофестивалі. Під час своєї промови вона згадала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула від російського удару у 2023 році.