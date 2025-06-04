Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Анджеліна Джолі відзначає ювілейні 50 років
фото: angelinajolie

Анджеліна Джолі: 50 років Легенди – Ікона Кіно, Гуманітарної Діяльності та Стилю відзначає Ювілей

Анджеліна Джолі відзначає ювілейні 50 років. День народження одної з найвідоміших зірок сучасності став нагодою озирнутися на неймовірний шлях, пройдений жінкою, яка беззаперечно змінила уявлення про Голлівуд, поєднавши блискучу акторську кар’єру з безкомпромісною відданістю гуманітарній діяльності та вихованням великої родини. Про це повідомляє «Главком».

Від бунтарського підлітка до оскароносної акторки, від сексуального символу до посла доброї волі ООН, від матері шістьох дітей до впливового кінорежисера – Анджеліна Джолі завжди була в центрі уваги, ламаючи стереотипи та кидаючи виклик умовностям. Її життя – це полотно, зіткане з надзвичайних ролей, пристрасних вчинків та глибокої емпатії.

Кінокар’єра: Від «Перерваного життя» до режисерського крісла

Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей фото 1
фото з відкритих джерел

Кінематографічний шлях Джолі розпочався ще в дитинстві, поруч із батьком, лауреатом «Оскара» Джоном Войтом. Проте справжнє визнання прийшло наприкінці 90-х. Її роль у фільмі «Джіа» (1998) принесла їй «Золотий глобус», а драматична гра в «Перерваному житті» (1999) – заслужений «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Саме ця стрічка остаточно закріпила за нею статус однієї з найталановитіших та найсміливіших акторок свого покоління, здатної занурюватися в найглибші психологічні глибини персонажів.

Нульові роки принесли Джолі світову популярність завдяки ролі Лари Крофт у фільмах «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» (2001) та «Лара Крофт: Колиска життя» (2003). Ці блокбастери закріпили за нею імідж «екшн-героїні», проте вона ніколи не обмежувалася одним амплуа. Серед її знакових робіт цього періоду – «Містер і місіс Сміт» (2005), що став культовим, «Підміна» (2008), яка принесла їй номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль, та «Солт» (2010).

Останнє десятиліття продемонструвало її зростаючу зацікавленість у режисурі та соціально значущих проєктах. Її режисерські роботи, такі як «У краю крові та меду» (2011), «Незламний» (2014) та «Спочатку вони вбили мого батька» (2017), отримали високу оцінку критиків за їхню сміливість та глибоке розкриття людських драм. Фільм «Малефісента» (2014) та його продовження «Малефісента: Володарка темряви» (2019) довели її здатність залишатися комерційно успішною зіркою, здатною притягувати мільйони глядачів.

У 50 років Анджеліна Джолі продовжує дивувати. Очікується її участь у кількох нових кінопроєктах, а також можливі нові режисерські роботи.

Гуманітарна місія: Адвокат знедолених

Анджеліна Джолі у Львові
Анджеліна Джолі у Львові
фото з відкритих джерел

Мабуть, не менш, а то й більш важливою, ніж її акторська кар'єра, є гуманітарна діяльність Анджеліни Джолі. З початку 2000-х років вона стала однією з найактивніших та найвідданіших філантропів у світі. У 2001 році вона стала Послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), а у 2012 році – Спеціальним посланцем УВКБ ООН.

За ці роки Джолі відвідала десятки зон конфліктів та таборів біженців по всьому світу: від Сьєрра-Леоне та Пакистану до Сирії та Афганістану. Вона використовує свою величезну платформу, щоб привернути увагу до страждань мільйонів людей, які були змушені залишити свої домівки через війни, конфлікти та переслідування. Вона відкрито говорить про проблеми сексуального насильства в зонах конфліктів, захист прав жінок та дітей, а також важливість освіти для подолання бідності.

Її діяльність не обмежується лише публічними виступами. Вона особисто фінансує численні проєкти, засновує фонди та школи. Її відданість справі біженців є справжнім прикладом для наслідування, демонструючи, як можна використовувати славу та вплив на благо суспільства. Її візити до України, де вона неодноразово зустрічалася з вимушеними переселенцями та дітьми, стали потужним жестом підтримки під час повномасштабного вторгнення.

Особисте життя: Сім’я як фундамент

Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей фото 2
фото: Reuters

Особисте життя Анджеліни Джолі завжди було під пильною увагою ЗМІ. Її бурхливі стосунки, особливо з Бред Піттом, відомі як «Бранджеліна», стали однією з найобговорюваніших історій Голлівуду. Проте головним аспектом її особистого життя є її діти. Вона є матір'ю шістьох дітей – трьох біологічних (Шайло, Нокс, Вів'єн) та трьох усиновлених (Меддокс, Пакс, Захара), з різних куточків світу.

Саме усиновлення дітей з Камбоджі, В'єтнаму та Ефіопії стало каталізатором її гуманітарної діяльності та сформувало її світогляд. Джолі завжди відверто говорила про виклики та радості виховання великої, багатокультурної родини, демонструючи відданість та любов, які виходять за межі традиційних уявлень про сім’ю. Хоча її шлюб із Бредом Піттом розпався, вони продовжують спільно опікуватися дітьми, а Джолі залишається для них опорою та джерелом натхнення.

Ікона стилю та впливу

Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей фото 3
фото: British Vogue March 2021

Окрім своїх професійних та гуманітарних досягнень, Анджеліна Джолі є визнаною іконою стилю. Її образ – поєднання елегантності, сили та індивідуальності – завжди привертає увагу. Від її знакової появи на «Оскарі» з відкритою ногою до її повсякденних, але бездоганних образів, Джолі завжди втілювала в собі унікальний стиль, що підкреслює її особистість.

Її вплив виходить далеко за межі кіноіндустрії. Вона активно виступає за права жінок, рівність та боротьбу з дискримінацією. Її рішення про подвійну мастектомію у 2013 році, про яке вона відкрито розповіла світу, стало потужним кроком у боротьбі зі стигмою раку молочної залози та привернуло глобальну увагу до важливості профілактики та ранньої діагностики.

Нагадаємо, американська акторка Анджеліна Джолі виступила на врученні нагороди «Відкриття року» (Trophée Chopard) на Каннському кінофестивалі. Під час своєї промови вона згадала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула від російського удару у 2023 році.

Читайте також:

Теги: Анджеліна Джолі ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Притула з мамою та братом, 1981 рік
Притула показав сімейне архівне фото і привітав маму з ювілеєм
6 травня, 15:41
10-й титул чемпіонок України серед жіночих команд їде до Києва
Жіноча збірна Києва виборола перемогу на чемпіонаті України з водного поло
12 травня, 08:07
Оболонський район Києва займає площу 11,02 тис. га
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)
13 травня, 16:15
Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року у Мукачево Закарпатської області
Святославу Вакарчуку – 50. Найцікавіше про відомого українського співака
14 травня, 09:46
Анджеліна Джолі виступила на врученні нагороди «Відкриття року»
Під час промови в Каннах Анджеліна Джолі згадала українську письменницю
18 травня, 15:32
Юрію Рибчинському – 80: шлях поета, що створив золоті хіти української естради
Юрію Рибчинському – 80: шлях поета, що створив золоті хіти української естради
22 травня, 08:05
Юрій Рибчинський та Наталія Могилевська
«Другий батько». Улюблена співачка Юрія Рибчинського привітала легендарного поета з 80-річчям
22 травня, 15:02
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Юрію Рибчинському – 80! Син розказав, як його виховував зірковий батько
23 травня, 13:13
«Віват, король!» Хто вітав легендарного Юрія Рибчинського з 80-річчям: репортаж з Палацу «України»
«Віват, король!» Хто вітав легендарного Юрія Рибчинського з 80-річчям: репортаж з Палацу «України»
25 травня, 16:00

Шоу-біз

Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей
Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей
Гурт «ДахаБраха» отримав найвищу нагороду Франції в галузі культури
Гурт «ДахаБраха» отримав найвищу нагороду Франції в галузі культури
Dior отримав нового креативного директора: чим унікальне це призначення
Dior отримав нового креативного директора: чим унікальне це призначення
«Якою була б Klavdia Petrivna в 1999 році»: співачка здивувала фанів
«Якою була б Klavdia Petrivna в 1999 році»: співачка здивувала фанів
Ірина Білик через 30 років перевипустила свій відомий хіт
Ірина Білик через 30 років перевипустила свій відомий хіт
Оксана Білозір оголосила про своє 68-річчя звабливим фото
Оксана Білозір оголосила про своє 68-річчя звабливим фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
55K
Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
46K
Поляки різко змінили ставлення до українців: опитування
19K
Зеленський перетрусив командування ЗСУ: хто втратив і здобув посади
13K
Підмочені кадри Верховної Ради. Хто з зашкварених депутатів досі обіймає важливі посади

Новини

Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Сьогодні, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua