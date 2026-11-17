Співачка також залишається найтитулованішою виконавицею в історії премії – на її рахунку 35 перемог

Оголошено номінантів 69-ї церемонії вручення музичної премії «Греммі», яка відбудеться у лютому 2027 року. Найбільшу кількість номінацій – 11 – отримала британська співачка Raye. Водночас американська виконавиця Бейонсе встановила історичний рекорд: кількість її номінацій за всю кар'єру сягнула 100. Про це повідомляє офіційний сайт премії, пише «Главком».

Завдяки новій номінації у категорії «Найкраще сольне R&B-виконання» за композицію «Morning Dew (Donk)» Бейонсе стала першою артисткою, яка подолала позначку у 100 номінацій на «Греммі». Співачка також залишається найтитулованішою виконавицею в історії премії – на її рахунку 35 перемог.

Raye очолила цьогорічний список із 11 номінаціями, повторивши рекорд Бейонсе за кількістю номінацій, отриманих жінкою протягом одного року. Іспанська співачка Rosalia претендує на дев'ять нагород.

По сім номінацій отримали Олівія Родріго, Елла Ленглі, Міранда Ламберт і Фібі Бріджерс. Бруно Марс, Леон Томас та Олівія Дін представлені у шести категоріях кожен.

У головній категорії «Альбом року» змагатимуться вісім платівок: «This Music May Contain Hope» Raye, «LUX (Complete Works)» Rosalia, «The Life of a Showgirl» Тейлор Свіфт, «you seem pretty sad for a girl so in love» Олівії Родріго, «The Romantic» Бруно Марса, «The Art of Loving» Олівії Дін, «Lost Weekend» Фібі Бріджерс та «Dandelion» Елли Ленглі.

Цьогорічна церемонія також відзначиться появою п'яти нових категорій, серед яких – найкраще виконання азійської попмузики, найкраща R&B-співпраця та найкраща латиноамериканська пісня.

69-та церемонія вручення премії «Греммі» відбудеться 7 лютого 2027 року в Лос-Анджелесі. Вперше з 1972 року трансляцію заходу здійснюватиме телеканал ABC.

Варто нагадати, що переможців однієї з головних музичних нагород в можете переглянути у нашому матеріалі, де зібрані номінанти «Ґреммі-2026» .