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    Шоу-биз

    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную

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    Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо - Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

    Таблоиды наперебой сообщают, что голливудский актер хочет помочь коллеге устроить личную жизнь

    После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт снова стал одним из самых завидных холостяков в Голливуде. На днях таблоиды сообщили, что в Италии видели бывшего «Мистера Смита» в компании очаровательной незнакомки и тут же приписали актеру роман.

    Тем не менее оказалось, что слухи о новой пассии Питта сильно преувеличены – представитель актера заявил, что таинственная дама – просто гид.

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    на весь екран згорнути
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
    Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную

    Тем не менее желание репортеров найти красавцу-холостяку пару никуда не пропало. Американский таблоид In Touch, а также британское издание Star, в один голос начали утверждать, что Леонардо Ди Каприо, который недавно снялся с Питтом в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», взял на себя роль Купидона.

    По словам издания, актер, который в данный момент встречается с 21-летней Камилой Морроне, решил устроить своему другу «двойное свидание», так как у модели масса подруг, которые бы не прочь упасть в объятия экс-супруга Анджелины Джоли.

     

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