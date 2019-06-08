Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

Таблоиды наперебой сообщают, что голливудский актер хочет помочь коллеге устроить личную жизнь

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт снова стал одним из самых завидных холостяков в Голливуде. На днях таблоиды сообщили, что в Италии видели бывшего «Мистера Смита» в компании очаровательной незнакомки и тут же приписали актеру роман.

Тем не менее оказалось, что слухи о новой пассии Питта сильно преувеличены – представитель актера заявил, что таинственная дама – просто гид.

Тем не менее желание репортеров найти красавцу-холостяку пару никуда не пропало. Американский таблоид In Touch, а также британское издание Star, в один голос начали утверждать, что Леонардо Ди Каприо, который недавно снялся с Питтом в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», взял на себя роль Купидона.

По словам издания, актер, который в данный момент встречается с 21-летней Камилой Морроне, решил устроить своему другу «двойное свидание», так как у модели масса подруг, которые бы не прочь упасть в объятия экс-супруга Анджелины Джоли.