Дисней готовит ремейк популярного мультфильма «Мулан»

Студия Disney продолжает возвращать к жизни свои самые культовые мультфильмы.

На очереди – история храброй девушки Мулан, которая вступила в ряды армии. Для ремейка «Мулан» уже выбрана актриса на главную роль. Несколько сотен претенденток обошла китаянка Лю Ифэй. [READ_MORE] Лю является лауреатом премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Студия Disney продолжает возвращать к жизни свои самые культовые мультфильмы.

На очереди – история храброй девушки Мулан, которая вступила в ряды армии. Для ремейка «Мулан» уже выбрана актриса на главную роль. Несколько сотен претенденток обошла китаянка Лю Ифэй.

Лю является лауреатом премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в фильме «Запретное царство», и именно ей удалось получить главную роль в экранизации режиссера Ники Каро.

В основу фильма положена средневековая китайская поэма о Хуа Мулань — женщине, вступившей в ряды армии. Оригинальный мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году и получил преимущественно хорошие отзывы, а в Китае и вовсе был самым популярным мультфильмом в прокате. Ремейк «Мулан» запланирован на 2019 года, однако точная дата пока не сообщается.

Джерело: Киноафиша