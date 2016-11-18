Дисней готовит ремейк популярного мультфильма «Мулан»
- Сьогодні, 23:00
-
Розсилка
Студия Disney продолжает возвращать к жизни свои самые культовые мультфильмы.
На очереди – история храброй девушки Мулан, которая вступила в ряды армии. Для ремейка «Мулан» уже выбрана актриса на главную роль. Несколько сотен претенденток обошла китаянка Лю Ифэй.
Читайте також
Лю является лауреатом премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в фильме «Запретное царство», и именно ей удалось получить главную роль в экранизации режиссера Ники Каро.
В основу фильма положена средневековая китайская поэма о Хуа Мулань — женщине, вступившей в ряды армии. Оригинальный мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году и получил преимущественно хорошие отзывы, а в Китае и вовсе был самым популярным мультфильмом в прокате. Ремейк «Мулан» запланирован на 2019 года, однако точная дата пока не сообщается.
Джерело: Киноафиша