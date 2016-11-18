  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Дисней готовит ремейк популярного мультфильма «Мулан»

    Студия Disney продолжает возвращать к жизни свои самые культовые мультфильмы.
     На очереди – история храброй девушки Мулан, которая вступила в ряды армии. Для ремейка «Мулан» уже выбрана актриса на главную роль. Несколько сотен претенденток обошла китаянка Лю Ифэй. [READ_MORE] Лю является лауреатом премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в
    • Сьогодні, 23:00
    • Розсилка

    Студия Disney продолжает возвращать к жизни свои самые культовые мультфильмы.

     На очереди – история храброй девушки Мулан, которая вступила в ряды армии. Для ремейка «Мулан» уже выбрана актриса на главную роль. Несколько сотен претенденток обошла китаянка Лю Ифэй.

    Читайте також

    Лю является лауреатом премии «Золотой лотос» Международного кинофестиваля в Макао за лучшую женскую роль в фильме «Запретное царство», и именно ей удалось получить главную роль в экранизации режиссера Ники Каро. 

    573759419005

    В основу фильма положена средневековая китайская поэма о Хуа Мулань — женщине, вступившей в ряды армии. Оригинальный мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году и получил преимущественно хорошие отзывы, а в Китае и вовсе был самым популярным мультфильмом в прокате. Ремейк «Мулан» запланирован на 2019 года, однако точная дата пока не сообщается.

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    мультфільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ